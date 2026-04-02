Die Erfolgsformel der Weltmeister

Dr. Andreas Heralic :

Erfolg ist für mich keine Phase und kein Zufall, sondern eine Haltung. Sie basiert auf klaren Werten wie Ehrlichkeit, Neugier und Konsequenz. Es gibt keine Abkürzungen – nachhaltiger Erfolg entsteht durch Disziplin, Ausdauer und die Bereitschaft, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Auch Glück ist am Ende kein Zufall, sondern das Ergebnis daraus, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Wer das tut, was seinen Talenten entspricht, und sich seiner eigenen Prägungen bewusst ist, kann aktiv gestalten, statt nur auf äußere Umstände zu reagieren.

Eine entscheidende Rolle spielt dabei das Umfeldmanagement. Es ist vermutlich einer der meistunterschätzten Erfolgsfaktoren innerhalb der Erfolgsformel unserer Studie. Das Lebensrollenmanagement als zentraler Bestandteil davon wird dabei oft vernachlässigt – obwohl genau hier enorme Wirkung entsteht. Wir alle bewegen uns täglich in unterschiedlichen Rollen: als Unternehmer, Partner, Vater, Freund, aber auch in Ehrenämtern und Vereinen. Erfolg bedeutet nicht, jede Rolle perfekt zu erfüllen, sondern im jeweiligen „Heute“ die bestmögliche Qualität hineinzubringen. Genau diese bewusste Gestaltung des Moments macht langfristig den Unterschied.

Aus meiner Erfahrung sind sich viele Menschen ihrer unterschiedlichen Rollen gar nicht wirklich bewusst – wir haben das auch in unserer Studie klar gesehen. Ebenso wenig reflektieren sie die Wirkung, die diese Rollen auf sie haben: welche Energie geben und welche Energie ziehen. Genau hier entsteht oft unnötiges Stresspotenzial, gleichzeitig liegt darin aber auch ein enormer Hebel für mehr Klarheit, Balance und Leistungsfähigkeit.

Genauso wichtig ist es jedoch auch, ehrlich zu bleiben: Auch bei mir – mit zwei kleinen Kindern und vielen parallelen Lebensrollen – gibt es Tage, an denen mich der Alltag lebt und nicht umgekehrt. Aber genau hier setzen meine Prinzipien an: Durch meine Leitsätze wie „Glück ist eine Entscheidung“ und „Memento Mori“ gelingt es mir, den Fokus immer wieder neu auszurichten. Diese Tage werden dadurch nicht verschwinden, aber sie werden spürbar weniger.

Was ich aus der Arbeit mit Spitzensportlern und Top-Manager:innen mitnehme – auch geprägt durch meine eigene Zeit als Leistungssportler in jungen Jahren und über 25 Jahre Zusammenarbeit mit Spitzensportlern und Führungskräften aus dem Business: Sie sind allesamt Experten für mentale Stärke und ein konsequentes Growth Mindset. Genau das macht den Unterschied – nicht nur auf dem Weg nach oben, sondern vor allem, um dauerhaft an der Spitze zu bleiben und auch in herausfordernden Zeiten stabil, fokussiert und handlungsfähig zu sein – insbesondere dann, wenn es gilt, Krisen oder Schicksalsschläge zu überwinden.

Und ein Punkt ist mir besonders wichtig: Erfolg bedeutet nicht automatisch Erfüllung oder Glück. Erfolg ist primär ergebnisorientiert, während Glück prozessorientiert ist. Auch darauf werden einige der Sportler in der trend.-Serie noch eingehen. Wirklicher Erfolg entsteht erst dann, wenn Leistung, Sinn und persönliche Zufriedenheit in Einklang stehen.