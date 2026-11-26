Sylvia Sperandio :

Ich habe schon eine sehr fordernde Erziehung erhalten. Nach heutigen Maßstäben würde man das wahrscheinlich diszipliniert nennen. Meinen Eltern waren gewisse Dinge wichtig, die sind mir beigebracht worden. Auch weil man sie später im Leben braucht. Mit dem Militär hatte das nichts zu tun. Zumal ich auch alle Freiheiten hatte und genoss.