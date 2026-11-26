Als eine der ersten Frauen rückte Sylvia Sperandio 1998 beim Bundesheer ein. Heute leitet sie das Gesundheitswesen beim Militär. Im Gespräch erzählt sie von Vorurteilen, Führungsstärke und der Kunst, Grenzen zu überwinden.
von
Frau Generalmajor, Sie sind 1998 als eine der ersten Frauen beim Bundesheer eingerückt. Was hat Sie bewogen, diese Marschroute einzuschlagen?
Ich wollte etwas Neues ausprobieren, etwas anderes machen. Auch einen Auslandeinsatz hatte ich geplant. Dann habe ich die Grundausbildung absolviert und erkannt, dass mir der militärische Alltag sehr gut liegt.
Sie waren Anfang 30 und fertig ausgebildete Ärztin. War das ein Startvorteil?
Älter zu sein ist nicht unbedingt ein Startvorteil. Insbesondere bei der physischen Beanspruchung in einer militärischen Ausbildung. Es macht einen Unterschied, wenn man als 30-jährige Frau gegen 18-jährige Burschen beim 2.400-Meter-Lauf antritt. Mit vielen konnte ich aber trotzdem mithalten.
Mittlerweile sind Frauen beim Heer – auch dank Ihrer Vorreiterrolle – keine Seltenheit mehr. Mussten Sie anfangs gegen Widerstände ankämpfen?
Natürlich. Das ist immer so, wenn Frauen etwas zum ersten Mal machen und vorzeigen, dass es die Hürden, die sie nehmen, gar nicht wirklich gibt, sondern nur in den Köpfen der anderen.
Wie hält man da durch?
Es braucht Courage, Stabilität, wahrscheinlich auch Selbstdisziplin und vor allem ein gutes Umfeld, das an einen glaubt.
Apropos Umfeld: Sind die Soldatinnen untereinander vernetzt?
Selbstverständlich. Bei unserem jährlichen Absolventinnentreffen kommen jene Frauen zusammen, die ihre Ausbildung an der Landesverteidigungsakademie, der Militärakademie oder der Unteroffiziersakademie abgeschlossen haben. Wir stehen auch unterm Jahr regelmäßig in Kontakt, etwa bei Fragen zur Gleichbehandlung. Mit sehr vielen Offizierinnen verbindet mich eine enge Kameradschaft.
Ihr Urgroßvater, dessen Porträt gegenüber Ihrem Schreibtisch hängt, war k. u. k. Offizier. Hätten Sie ihm Befehle erteilen können?
Nein. Wir sind gleichrangig. Sein Bruder, mein Urgroßonkel, war übrigens ebenfalls Generalstabsoffizier.
Hallt so etwas in der Erziehung nach? Welche Rolle spielte Disziplin in Ihrer Kindheit?
Ich habe schon eine sehr fordernde Erziehung erhalten. Nach heutigen Maßstäben würde man das wahrscheinlich diszipliniert nennen. Meinen Eltern waren gewisse Dinge wichtig, die sind mir beigebracht worden. Auch weil man sie später im Leben braucht. Mit dem Militär hatte das nichts zu tun. Zumal ich auch alle Freiheiten hatte und genoss.
Sie lernten Klavier, Cello und Ballett. Das übt sich nicht von alleine …
Aber auch das hatte mehr mit Förderung als mit Disziplinierung zu tun. Es machte mir zudem großen Spaß.
Setzen Sie sich heute noch an den Flügel?
Ja, aber leider viel zu selten.
Spiegelt sich Ihre musische Bildung in Ihrem Führungsstil wider?
Ich weiß nicht, ob Musikalität einem bei sozioemotionaler Intelligenz hilft. Aber wir wissen aus der Hirnforschung, dass Klavierspielen, da es mit zwei Händen passiert, die neurophysiologische Vernetzung fördert. Das führt zu einer besseren Auffassungsgabe, man kann Verknüpfungen leichter herstellen. Das sind Dinge, die direkt auf einen Führungsstil einwirken. Also würde ich sagen, dass Musikalität beim Leadership hilft.
Wie würden Sie Ihren Führungsstil beschreiben? Sie gelten als streng …
Zunächst würde ich mich als herzlichen Menschen bezeichnen. Für mich ist es wichtig, dass wir uns an gemeinsame klare Regeln halten, damit wir gut zusammenarbeiten und uns auch menschlich verstehen.
Sie haben einmal gesagt, Frauen hätten ein anderes Leadership – nicht softer, sondern breiter. Hat sich der Führungsstil der Männer verändert, seit mehr Frauen das Kommando haben?
Nein. Allerdings hat sich der Führungsstil in den letzten drei Jahrzehnten generell verändert. Die Offiziere werden an der Militärakademie ganz anders ausgebildet. Auch die Gesellschaft hat sich verändert, mit neuen Generationen kommen neue Zugänge. Nicht nur beim Militär, sondern auch im Leben.
Was machen Ihres Erachtens Frauen konkret anders beim Führen als Männer?
Ich glaube, dass Frauen prinzipiell nicht anders führen als Männer, Persönlichkeiten führen Persönlichkeiten. Wir wissen, dass Frauen eher einen transformationalen Führungsstil, also eine gute Mischung aus agentischen und kommunalen Elementen anwenden. Die große Herausforderung sehe ich aber darin, dass die klassischen Erwartungen an Führungskräfte bei Frauen nach wie vor falschen traditionell weiblichen Stereotypen zugeordnet sind und wir versuchen diesen Spagat und Rollenkonflikt zu meistern.
Holen männliche Kameraden bei Ihnen Rat, wenn es um verzwickte Situationen geht?
Das wäre übertrieben ausgedrückt. Aber es kann durchaus sein, dass jemand ein Gespräch mit mir sucht. Insbesondere in Situationen, die mit weiblichen Mitarbeitenden zu tun haben.
Sie treten ja oft auf Podien als Rednerin auf. Fühlen Sie sich als Vorbild für andere Frauen?
Viele Frauen sagen mir, dass sie mein Lebenslauf beeindruckt und inspiriert. Es freut mich, wenn ich als positives Vorbild wirken kann. Außerdem merke ich, wie essenziell der Austausch mit der zivilen Gesellschaft ist.
Während der Coronapandemie war das Heeressanitätswesen besonders gefordert: Es musste das eigene Personal schützen und zugleich die Bewältigung der Krise unterstützen. Was bedeutete das für Ihre Führungsverantwortung?
Als militärisches Gesundheitswesen waren wir gefordert, die entsprechenden Grundlagen zu schaffen. Wo und wie organisieren wir Testungen? Welche Schutzmaßnahmen brauchen wir? Welche Regeln müssen im Dienstbetrieb gelten? Später kamen meine Zuarbeit an der Impflogistik und die Arbeit in der gesamtstaatlichen Krisenkoordination Gecko hinzu. Das war eine ausgesprochen intensive Zeit, in der wir laufend neue Erkenntnisse in konkrete Entscheidungen übersetzen mussten.
Wenige Wochen vor Ausbruch der Pandemie in Österreich hatten Sie in einem wissenschaftlichen Beitrag ein Pandemieszenario skizziert. Was hat die Realität von Ihren damaligen Überlegungen bestätigt und was mussten Sie dennoch neu lernen?
Ich hatte bereits mehrfach an Pandemieplänen mitgearbeitet. Ich habe in der sicherheitspolitischen Jahresvorschau 2020 beschrieben, was eine Pandemie auslösen kann, was wir zu ihrer Bewältigung brauchen und wie wir vorbereitet sein sollten. Vieles von dem, was ich beschrieben hatte, hat sich bestätigt. Trotzdem ist jede Krise anders und bringt neue Herausforderungen mit sich.
Stießen Sie auch manchmal an Ihre Grenzen?
Ich bin zum Glück sehr resilient und komme nicht so schnell an meine Grenzen. Wenn ich in einer Ausnahmesituation in einer verantwortungsvollen Position bin, legt sich bei mir ein Schalter um. Aber natürlich ist irgendwann jede Batterie ein bisschen leer. Dann sollte man sich selbst gegenüber fürsorglich sein.
Was machen Sie dann?
Ich schöpfe zum Beispiel Kraft aus der Natur, beim Wandern, ich mache Qigong und habe vor allem ein sehr verständnisvolles soziales Umfeld.
Eine Frage noch zum Schluss. Haben Sie eigentlich einen militärischen Lieblingsfilm?
Natürlich, „G.I Jane“.
Zur Person
Die gebürtige Vöcklabruckerin Sylvia Sperandio (1966) promovierte 1993 an der Universität Wien in Humanmedizin, später folgten ein Doktorat in Psychotherapiewissenschaft und ein MBA in Health Care Management. Seit 1998 Soldatin, war sie ab 2017 die erste Frau im Generalsrang und leitet seither das militärische Gesundheitswesen, seit Februar 2025 als Generalmajor der Direktion 8. Beim österreichischen Bundesheer gibt es derzeit rund 150 Frauen im Offiziersrang, Sperandio ist die ranghöchste.