"Wir Frauen dürfen nicht zurückhaltend sein"

trend: Ein Punkt, der in Zusammenhang mit „Female Leadership“ immer wieder zur Sprache kommt sind Quoten. Für börsennotierte Unternehmen gibt es diese ansatzweise. Für andere Unternehmen aber nicht. Wie stehen Sie dazu?

Doblhofer-Bachleitner: Keine von uns will ich als Quotenfrau bezeichnet werden. Aber wenn man bedenkt, dass über 50 % der Studienabsolventen weiblich sind und bei uns in der Finanzbranchen etwa auch gut 50 % der Mitarbeiter, dann stellt sich für mich schon immer wieder die Frage, wie es das geben kann, dass in der Führungsriege so wenig Frauen vertreten sind. Idealerweise sollte die Führungsriege auch die Belegschaft auf eine gewisse Weise widerspiegeln. Daher würde ich eine Quote befürworten. Man hat bei den Aufsichtsräten gesehen, dass wie funktioniert und man auch die Frauen findet, die man ja sonst bei allen Bemühungen nie gefunden hatte. Ich habe schon oft gehört. „Wir würden so gerne eine Frau nehmen, aber es gibt halt keine.“ Dafür ist auch das bewusste Wollen nötig. Das ist sicher nicht in allen Unternehmen gegeben. Regulatorischer Druck könnte also hilfreich sein.

trend: Inwiefern können spezielle Frauennetzwerke für Karrieren von Frauen unterstützend sein?

Doblhofer-Bachleitner: Wir haben intern auch ein solche Netzwerk etabliert, den Treffpunkt Amalie. Zwei Dinge sind in dem Zusammenhang ganz wichtig. Das eine ist, sichtbar zu machen, wie viele engagierte Frauen wir im Unternehmen oder in unserer Gruppe sind. Das andere ist, Mut zu machen. Frauen neigen dazu, sich stärker zu hinterfragen oder an den eigenen Fähigkeiten zu zweifeln. Es ist auch wichtig, Erfolgsgeschichten zu erzählen. Und man muss sich bewusst sein, dass wenn einem, besonders als Frau, die Chance geboten wird, eine bestimmte Position zu übernehmen, dann hat sich das derjenige, der fragt extrem genau überlegt. Man kann also mit voller Zuversicht „Ja“ sagen. Wenn man als Frau in eine Führungsposition will, darf man nicht zurückhaltend sein. Das muss man zum Beispiel auch offen in einem Mitarbeitergespräch ansprechen: Welche Möglichkeiten habe ich? Welche Ausbildungen kann ich machen? Gibt es ein Projekt, in dem ich Verantwortung übernehmen kann?