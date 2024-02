Die Wiener IT-Chefinnen: "Mehr Frauen in die IT"

Daniela Lidl :

Wir sind froh, dass es uns in diesem Punkt sehr gut geht. Wir haben eine sehr niedrige Fluktuationsrate von nur rund 7 Prozent. Wir stellen pro Jahr über 100 Leute ein und finden auch genug am Markt. Es gibt nur einige Spezialbereiche, in denen es schwierig ist, Fachkräfte zu finden. SAP-Entwickler*innen zum Beispiel. Aber da gehen wir jetzt eben den Weg, dass wir, auch in Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen aus dem Konzern, selbst Mitarbeiter*innen ausbilden. Wir haben auch IT-Lehrlinge, bilden ganz junge Menschen selbst zu Expert*innen aus, die man am Markt nur schwer findet und die dann unendlich teuer sind. Also den Facharbeiter*innen-Mangel gibt es natürlich, ich erkenne ihn aber hauptsächlich in Spezialgebieten.