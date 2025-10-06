Neue Klasse, neue Welt

Als BMW in den 1960er-Jahren die sogenannte „Neue Klasse“ einführte, leitete diese den Durchbruch der Marke in den Massenmarkt ein. Mit Modellen wie dem BMW 1500 legte man den Grundstein für jene sportliche Mittelklasse, die das Markenbild bis heute prägt. Mehr als sechs Jahrzehnte später will BMW erneut einen historischen Moment einleiten: Mit dem nun präsentierten ersten Modell der neuen „Neuen Klasse“ soll nicht weniger als eine technologische Zäsur eingeläutet werden – diesmal ganz im Zeichen der Elektromobilität.

Erster Vertreter dieser neuen Generation ist der BMW iX3 50 xDrive, der das bereits lange angekündigte Konzept nun in Serie bringt. Optisch erinnert der neue iX3 mit seinem wuchtigen Auftritt, den großen Flächen und dem minimalistischen Design an eine Kreuzung aus dem progressiven SUV iX und dem aktuellen Verbrenner-X3, ohne jedoch technisch mit Letzterem verwandt zu sein. Damit bricht BMW mit der bisherigen Strategie, wonach Elektro und Verbrenner-Varianten auf einer gemeinsamen Plattform aufbauten (wie etwa beim 5er beziehungsweise i5 oder 4er und i4). Produziert wird der iX3 im neu errichteten Werk im ungarischen Debrecen.

Unter der Haube – oder genauer: im Fahrzeugboden – arbeitet eine neue Generation von Antriebs- und Batterietechnologie. Zwei Elektromotoren, vorne eine kompakte Asynchronmaschine, hinten eine stromerregte Synchronmaschine, sorgen für Allradantrieb und eine Systemleistung von 469 PS. Damit sprintet das SUV in unter fünf Sekunden auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit ist bei 210 km/h abgeregelt.