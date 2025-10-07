Die neue Business-Ästhetik

Power Dressing gibt in der Mode den Ton an und wird von den bedeutendsten Kreativen in jeder Saison neu interpretiert. Kreativdirektor Anthony Vaccarello präsentierte in seiner SS25-Kollektion für Yves Saint Laurent maskuline Zweireiher mit besonders breit akzentuierten Schulterpartien, Oversized-Hemden und Krawatten. Eine Hommage an Couturier Yves Saint Laurent, der eine Vorliebe für gut geschnittene Anzüge und die dazu passenden Krawatten hegte.

Bei der Modenschau sorgte der Plot Twist für Aufsehen, denn die massiv maskulinen Elemente wurden mit weiblichen Accessoire-Details wie Pumps und Armreifen verbunden. Dadurch entstand eine hybride Ästhetik, die modern und zeitlos zugleich ist. Nahtlos knüpften namhafte Luxus-Labels wie Vivienne Westwood oder Emporio Armani in ihren HW25-Kollektionen daran an und inszenierten die Krawatte als nonchalantes Statement in ihren Kreationen.

Die Krawatte steht seit je her für guten Stil, Seriosität und Professionalität. Als Frau eine Krawatte zu tragen, ist eine kraftvolle Möglichkeit, dem persönlichen Kleidungsstil eine starke Note zu verleihen. Es ist ein Spiel mit Kontrasten, denn heute wird das männlich konnotierte Accessoire auf moderne, genderfluide Weise in die Garderobe der modeaffnen Frau integriert und fast beiläufig zu einem Empowerment-Symbol stilisiert.

Der Krawatten-Modetrend blickt auf eine bedeutende Historie zurück. Ende des 17. Jahrhunderts trugen Frauen sie erstmals als Teil der Reitbekleidung, eine Art Uniform. Bedeutung erlangte das maskuline Accessoire in der ersten Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts. Zur damaligen Zeit eine bewusste Form der Provokation, denn Feministinnen sahen in der Krawatte ein Symbol von männlicher Autorität und Macht. Das Tragen eines Männeranzug samt Krawatte wurde als Signal für den Beginn der Emanzipation gelebt. Die Selbstbestimmung rückte fortan in den Fokus. Sie suggerierte die Bereitschaft, dieselben Positionen einnehmen zu wollen und zu können.