Sturm, Vertrauen, Erfolg – Was Segeln über starke Teams verrät

Ende September, Ionisches Meer. Acht Menschen, ein 48-Fuß-Katamaran. Drei Minuten Einschulung. Wir legen ab. Regen prasselt auf das Deck. Der Skipper zieht sich das Ölzeug an, drückt den Autopilot-Knopf – klack. Der Automat klemmt. Das Boot steuert seinen eigenen Kurs – mitten im Kanal, umringt von unzähligen Segelbooten – in die falsche Richtung. Der Skipper ringt mit dem Steuer, ruft Kommandos, die keiner versteht.

Das erste Anlegemanöver, in einer wunderschönen Bucht, wird zum Desaster. Kein Plan, keine Rollen, keine Ansagen. Acht Menschen, acht Meinungen, zehn Stimmen gleichzeitig. Fender fliegen, Leinen verheddern sich, Chaos pur. Die Crew blickt ratlos umher. Nebenan beschwert sich eine Yacht über den Lärm. Der Skipper ruft zurück: „You can leave if you want!“

Am nächsten Tag dasselbe Spiel. Und am dritten Tag – der Höhepunkt: Wir liegen schlecht. Ein neuer Anlegeversuch, spät abends. Keiner weiß, was der Skipper eigentlich will. Die Mooring verfängt sich in der Schiffsschraube, das Boot ist manövrierunfähig. Sturmwarnung. Hektik. Stimmen, Bewegung, Chaos. 23:00 Uhr.

Ein 72-jähriger Nachbarskipper taucht auf – angezogen vom Lärm. Kein Wort zu viel, kein Ärger, keine Schuldzuweisung. Er schaltet den Motor ab, erklärt ruhig, wie wir vorgehen. Eine Stunde später liegen wir sicher vertäut. Dieselbe Crew, dieselbe Aufgabe – aber plötzlich Struktur, Ruhe, Vertrauen.

Diese Szene war mehr als ein Segelabenteuer. Sie war ein Live-Experiment in Teamdynamik. Aber hey: Es war ein perfekter Törn. Traumhafte Buchten. Tolles Team. Super viel Spaß. Viel gelernt.