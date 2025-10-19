Gewinner grübeln nicht – Wie wir klare Entscheidungen treffen

Stellen Sie sich vor: 23:47 Uhr. Die Präsentation für morgen ist längst fertig. Eigentlich. Doch statt zu schlafen, läuft das Kopfkino: „War die Folie zu detailarm? Hätte ich die Zahlen anders darstellen sollen? Was, wenn eine kritische Frage kommt?“

Das ist Grübeln. Psychologen nennen es Rumination – Gedanken, die nicht zur Lösung führen, sondern wie auf einer Endlosschleife kreisen. Während konstruktives Nachdenken Probleme löst, senkt Grübeln nachweislich die Handlungsfähigkeit.

Auch Managerinnen und Manager sind davon nicht gefeit. Eine Bereichsleiterin soll entscheiden, ob ein wichtiges Projekt weitergeführt oder gestoppt werden soll. Die Fakten liegen auf dem Tisch, die Analysen sind gemacht. Doch sie dreht sich gedanklich im Kreis: „Habe ich wirklich alle Risiken bedacht? Was, wenn ich mich irre? Sollte ich noch eine weitere Analyse in Auftrag geben?“ Jede neue Überlegung wirft weitere Zweifel auf. Wochenlang wird die Entscheidung verschoben. Das Team verliert an Orientierung, die Motivation sinkt – und am Ende leidet nicht nur das Projekt, sondern auch ihre Glaubwürdigkeit als Führungskraft.

Neurowissenschaftlich betrachtet ist Grübeln das Resultat einer Überaktivität im Stirnbereich des Gehirns über den Augen, dem orbitofrontalen Kortex, wo wir die Konsequenzen von Handlungen abschätzen und unser Verhalten planen. Permanente Signale führen dazu, dass ein Entscheidungsprozess nicht abgeschlossen wird. Statt zu stoppen, wird die Schleife zurückgespult. Die Folge: Das Gehirn kreist immer wieder um dieselben Zweifel.

Sorgen sind demnach der kognitive Aspekt von Angst – Angst, Fehler zu machen, Angst, sich selbst oder dem Unternehmen zu schaden, Angst vor der Entscheidung selbst. Einer Studie nach, die allerdings schon älter ist und nie in einem Fachjournal publiziert wurde, sind 85 % unserer Sorgen vollkommen unbegründet. Auch wenn diese Zahl mit Vorsicht zu betrachten ist, gehört es zu unserer Alltagserfahrung, dass unser Denken oft einen Fehlalarm auslöst.