Mentale Intelligenz – wie kluges Denken das Gehirn verändert

Falls Sie ihn nicht finden: kein Problem. Rund zwanzig Prozent der Menschen besitzen ihn gar nicht. Und das macht keinen Unterschied. Denn dieser Muskel war einst wichtig, als wir auf allen vieren gingen und auf Bäume kletterten. Heute ist er funktionslos – ein kleines lebendes Fossil unseres Körpers.

Doch nicht nur im Körper tragen wir Relikte aus der Steinzeit. Auch in unserem Denken. Viele unserer mentalen Programme stammen aus einer Epoche, in der Überleben wichtiger war als Nachdenken. Unser Gehirn reagiert auf Stress, Kritik oder Veränderung noch immer so, als stünde ein Säbelzahntiger vor uns – mit Alarm, Adrenalin und Fluchtimpulsen. Diese Mechanismen sind tief im limbischen System verdrahtet – ein archaisches Netzwerk, das in der modernen Arbeitswelt häufig Fehlalarm auslöst.

So erklären sich viele paradoxe Phänomene des Business-Alltags: Warum Führungskräfte in Krisen zu Mikromanagement und Kontrolle neigen. Warum Mitarbeitende sich gegen Veränderung wehren, obwohl sie ihr Potenzial kennen. Oder warum ein negatives Feedback stärker wirkt als zehn positive Rückmeldungen. Im Grunde tendiert unser Gehirn dazu, ängstlich, träge und egozentrisch zu sein – und uns zu täuschen, um Energie zu sparen. Das sind keine Charakterschwächen, sondern evolutionäre Altlasten – lebende Fossile im Denken. Und sie lassen sich nur durch eines überwinden: Mentale Intelligenz – die bewusste Fähigkeit, diese alten Programme zu erkennen und umzuschreiben.