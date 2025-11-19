Zwischen Wachstum und Krise: Was Teams stark macht

Innerhalb weniger Jahre wuchs das Unternehmen, von einer kleinen Einheit zu einer riesen Organisation mit mehreren tausend Mitarbeitenden im SEE-Raum. Die Zentrale in Österreich expandierte mit – voller Tatendrang, lange bevor Corona die Welt veränderte. Wir dachten: Jetzt passiert’s. Wir gestalten etwas Großes. Eine Erfolgsgeschichte.

Dann: Stillstand. Die Bank – am Rande des Ruins. Warum? Zu viele Gründe, zu komplex, zu schnell. Nur eines war klar: Alles, was eben noch selbstverständlich war, stand plötzlich auf dem Spiel. Die Euphorie wich einer Stille. Angst machte sich breit – um Jobs, um Sinn, um Zukunft.