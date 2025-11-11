Flow – So erreichen wir den Erfolgszustand, in dem (fast) alles gelingt

Donnerstag, 14 Uhr. Im Innovationszentrum eines großen Industrieunternehmens startet ein Workshop: neue Ideen für nachhaltige Verpackungen. Normalerweise ein klassischer Zeitfresser – viele Meinungen, wenig Ergebnis. Doch heute ist etwas anders.

Das Meeting beginnt mit klarer Zielsetzung und einer simplen Regel: „Zehn Minuten Stille. Jede Person denkt für sich. Keine Diskussion.“ Die Wirkung ist verblüffend. Stille legt sich über den Raum, Kugelschreiber beginnen zu kratzen, der Blick wird weich und gleichzeitig fokussiert. Nach einer Stunde hängt die Wand voller Post-its – strukturiert, originell, realistisch. Das Team hat in 60 Minuten mehr erreicht als sonst in einem halben Tag.

Die Formel dahinter: Klarheit + Autonomie + Sinn. Genau diese Trias erzeugt Flow – nicht nur bei Einzelnen, sondern kollektiv. Flow ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis von Präzision in Ziel, Struktur und Atmosphäre.