Gewinnen Sie den neuen Bestseller „Das Ende der Angst“.

Sie empfinden die heutige Zeit manchmal als Belastung? Sie fühlen sich unsicher? Sie sind damit nicht allein! Wie Angst entsteht – wie sie wirkt – wie Sie sie besiegen. Die Brain Changer Methode des Neurobiologen Dr. Marcus Täuber.
Die Welt ist im Krisenmodus – und wir mittendrin
Kriege, Krisen, Katastrophen – täglich prasseln Schreckensmeldungen auf uns ein. Die ständige Flut an negativen Nachrichten beeinflusst unser Gehirn: Ängste schleichen sich ein, zehren an unserer Kraft, rauben den Schlaf. Millionen Menschen fühlen sich gestresst, ausgelaugt und hilflos. Doch das muss nicht so bleiben!
Wir haben gelernt, Technik zu beherrschen – aber nicht unsere Ängste
Wir bauen Raketen, steuern komplexe Maschinen und navigieren durch die digitale Welt. Doch wenn es um unsere eigene mentale Stärke geht, sind wir oft ratlos. Wie gehen wir mit Sorgen, Stress und Unsicherheit um? Wie gewinnen wir innere Ruhe – egal, was in der Welt passiert?
Dieses Buch zeigt die vielen Facetten der Angst auf: die Alltagsangst beim Einkauf, Beziehungsängste, Perfektionismus im Job, die besondere Betroffenheit von Jugendlichen und die Auswirkungen von sozialen Medien, Horrornews und Krisenstimmung. Dabei werden die neuesten Studien und Modelle zur Angst unterhaltsam und fachlich fundiert präsentiert: Wo sie im Gehirn entsteht, wie sie wirkt und welche Rolle Genetik, Epigenetik und unsere Big 5 Persönlichkeitsmerkmale spielen.
Die Brain Changer Methode – Ihr Schlüssel zur inneren Sicherheit
Neurobiologe und Mentalcoach Dr. Marcus Täuber zeigt den wissenschaftlich geprüften Weg aus der Angst. Seine Brain Changer Methode nutzt aktuelle Erkenntnisse der Neurowissenschaft, um Ängste effektiv zu stoppen und emotionale Sicherheit zu gewinnen. Verständlich, praxisnah und sofort umsetzbar.
Was dieses Buch bietet:
Sofort wirksame Techniken – einfache Strategien, die dir helfen, Ängste in den Griff zu bekommen.
Neuro-Wissen leicht erklärt – komplexe Prozesse verständlich gemacht, damit du dein Gehirn optimal nutzen kannst.
Nachhaltige Veränderung – keine kurzfristigen Tipps, sondern tiefgehende Ansätze für dauerhafte innere Ruhe.
Neuroplastizität gezielt nutzen – erfahre, wie formbar dein Gehirn ist und wie du es gezielt gegen Angst einsetzen kannst.
Schnelle Hacks & langfristige Strategien – finde die richtige Methode für dich, um Ängste effektiv zu bewältigen.
Machen Sie Schluss mit der Angst – und starten in ein freies Leben!
Ängste müssen Ihr Leben nicht bestimmen. Mit den richtigen Strategien können Sie lernen, gelassen zu bleiben – egal, welche Herausforderungen auf Sie zukommen. Nehmen Sie Ihr Wohlbefinden selbst in die Hand und entdecken die Kraft ihres Gehirns.
Ihr Weg zu mehr Gelassenheit und innerer Sicherheit!
Zur Person
Dr. Marcus Täuber
ist promovierter Neurobiologe, Lehrbeauftragter mehrerer Hochschulen und Leiter der Brain Changer Academy. Als Autor und Keynote-Speaker vermittelt er, wie neurowissenschaftliche Erkenntnisse helfen, Denken und Handeln wirksam zu gestalten. Mit fundierter Forschung und klaren Praxistools zeigt er Wege, mentale Stärke und nachhaltigen Erfolg zu fördern.
Qualifikationen
• Psychosozialer Berater mit Gütesiegel Impuls Pro der Wirtschaftskammer Österreich
• Unternehmensberater und zertifizierter Business-Coach
• Ehemaliger Head of Training beim weltgrößten Biotechunternehmen