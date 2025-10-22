Gewinnen Sie den neuen Bestseller „Das Ende der Angst“.

Wir bauen Raketen, steuern komplexe Maschinen und navigieren durch die digitale Welt. Doch wenn es um unsere eigene mentale Stärke geht, sind wir oft ratlos. Wie gehen wir mit Sorgen, Stress und Unsicherheit um? Wie gewinnen wir innere Ruhe – egal, was in der Welt passiert?

Dieses Buch zeigt die vielen Facetten der Angst auf: die Alltagsangst beim Einkauf, Beziehungsängste, Perfektionismus im Job, die besondere Betroffenheit von Jugendlichen und die Auswirkungen von sozialen Medien, Horrornews und Krisenstimmung. Dabei werden die neuesten Studien und Modelle zur Angst unterhaltsam und fachlich fundiert präsentiert: Wo sie im Gehirn entsteht, wie sie wirkt und welche Rolle Genetik, Epigenetik und unsere Big 5 Persönlichkeitsmerkmale spielen.