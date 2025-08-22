Ex-Meinl Bank-Chef Weinzierl weiter in U-Haft

Ex-Meinl-Bank-Chef Peter Weinzierl dürfte wohl noch länger in den USA in U-Haft bleiben müssen. Wie die Zeitung „Der Standard“ am Freitag meldet, stößt ein von ihm eingebrachtes, zweites Kautionspaket bei den US-Staatsanwälten auf Ablehnung. Ein früheres Paket sei bereits von einer Richterin abgelehnt worden. Der Geschworenenprozess gegen Weinzierl dürfte zudem laut der Zeitung „frühestens gegen Jahresende“ beginnen.

Weinzierl sitzt seit Anfang Mai in einer Strafvollzugsanstalt in New York in Untersuchungshaft, nachdem er aus Großbritannien dorthin ausgeliefert wurde. Die angebotenen 2,3 Millionen Dollar Kaution würden an der „hohen“ Fluchtgefahr nichts ändern, argumentiere die Staatsanwaltschaft. Den Teil der Kaution, der von Angehörigen kommt, könne er im Falle einer Flucht mit seinem restlichen Vermögen entschädigen. Zudem verweisen die US-Behörden laut „Standard“ auf „anonyme, vermögende Wohltäter“, die bereit seien, Millionenbeträge für den Angeklagten auszugeben.