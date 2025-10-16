Neben einigen akuten Themen für die Banken wie der Bankenabgabe, dem digitalen Euro oder dem Auftreten gegen den Entwurf des Nachhaltigkeitsberichtsgesetzes warten auf den obersten Bankenvertreter auch langfristige Themen wie Finanzbildung, die richtige Balance zwischen Filial- und Digitalgeschäft und vor allem, das Image der Banken wieder auf Vordermann zu bringen. Das ist auch Riess-Hahn ein großes Anliegen: „Die Banken sind immer die Buhmänner der Nation. Anders als Versicherungen sprechen Banken zu wenig mit einer Stimme. Das wird mit Siručić ­sicher besser“, ist sie überzeugt.

Dieser will das Problem an der Wurzel packen: „Österreichs Bankensektor ist in vielen Belangen erfolgreicher als der deutsche oder französische, und dennoch trauen wir uns nicht, die Erfolge in die Auslage zu stellen.“ Auch hier könne Finanzbildung nützlich sein, um besser zu verstehen, was Banken eigentlich tun. „Als ich begonnen habe, bei der Bank zu arbeiten, hatte ich anfangs auch keine Ahnung. Eine Bank ist ein hochkomplexes Wesen und viele ihrer Funktionen finden hinter den Kulissen statt“, so der neue Bankenpräsident, der der Bevölkerung bewusst machen möchte, dass eine Bank mehr ist als bloß eine Filiale und ein Bankomat.

Er muss es wissen, denn er hat das Geschäft wirklich von der Pike auf gelernt, sprich, er hat etliche Stationen selbst durchlaufen. Als frischgebackener Volkswirt, der eigentlich nicht unbedingt Banker werden wollte, startete er kurz vor der großen Finanzkrise 2008 im „Regulatory Reporting“ und im Risikomanagement der Bawag, wechselte später ins Asset & Liability Management und landete schließlich im Finanzmanagement des Instituts. Seit 2017 ist er Finanzchef und zeichnet für das Österreich-Geschäft der Bawag verantwortlich. „Ich mag Banking sehr“, sagt Siručić mit einem Lächeln, „auch wenn es nicht Liebe auf den ersten Blick war.“ Und auch die Bawag dürfte er sehr mögen, ist der Vater eines minderjährigen Sohnes doch bereits fast 20 Jahre in dem Institut tätig. „Viele meiner Kollegen sind schon lange dabei. Es gibt in der Bank so etwas wie eine familiäre Dynamik.“

Mittlerweile ist er zum Gesicht der Bank nach außen geworden, denn der Großteil seiner Vorstandskollegen wohnt gar nicht in Österreich und spricht auch kaum Deutsch. Das prädestiniert ihn dafür, den Kontakt zu Behörden oder Ministerien wahrzunehmen. Auch dabei kommt ihm seine überlegte Art zugute. Gut möglich, dass Siručićs Gelassenheit auch von seinem finanziellen Erfolg herrührt. Immerhin kann er sich als Finanzchef der Bawag über einen Reingewinn von 760 Millionen Euro freuen. Mit einem Jahresgehalt von 7,5 Millionen Euro und einem Aktienpaket im Wert von rund 30 Millionen Euro zählt er zu den Spitzenverdienern und gleichzeitig zu den vermögendsten Menschen des Landes.