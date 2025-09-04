Gratis-Kreditkarten im Vergleich

Der Ausstieg der UniCredit-Tochter Bank Austria und der RBI bei der Kreditkartenfirma Card Complete hat bei vielen Kunden Verunsicherung hinterlassen. Sie stehen nun vor den Fragen: Was geschieht, wenn ich die Karte weiter behalten will? Welche Karten wird es von Bank Austria und RBI künftig geben? Und zu welchen Konditionen? Klar ist jedenfalls: Die bestehenden Kreditkarten von Card Complete bei der RBI und Bank Austria verlieren mit Jahreswechsel ihre Gültigkeit. Zwar soll es eine Übergangsphase geben, aber einmal ist mit den bestehenden Karten Schluss.

Die Kreditinstitute werden nun eigene Kreditkarten herausbringen. Mit deutlich besseren Features und günstigeren Konditionen, heißt es. Genauere Details werden erst bekannt gegeben. Doch ganz von Neuem wird man das Kreditkartengeschäft auch nicht auf die grüne Wiese stellen. So hat die Bank Austria für ihr eigenes Kreditkarten-Angebot eine Mastercard-Partnerschaft abgeschlossen, die ein weltweite Akzeptanz an 120 Millionen Standorten und Bargeldabhebungen an 2,5 Millionen Geldautomaten bringt. Bei den neuen Karten wird auch die Zahlung mit Apple Pay, Google Pay und ab Mitte 2026 auch Kreditlimit-Anpassungen in Echtzeit als Standardservice angeboten.

Doch für Kreditkartennutzer gibt es auch noch andere Anbieter, bei denen sich jetzt ein Test durchaus lohnt. Denn eine Handvoll bietet ihre Leistungen zum Nulltarif an. Und die dabei angebotenen Zusatzfeatures sind durchaus attraktiv.