Warum Cloudflight trotz KI-Boom an Juniors festhält

trend: Sie sind beide relativ neu in einem Unternehmen, das sich strategisch gerade neu ausrichtet: Was ist Ihre Mission bei Cloudflight?

Holhozinskyj: Es ist viel in Bewegung, nicht nur bei uns, sondern auch insgesamt am Markt, und das wird ein dauerhafter Zustand bleiben. Meine Devise ist deshalb, Ruhe und Stabilität ins Unternehmen reinzubringen. Außerdem wissen wir, wohin wir wollen: KI steht im Zentrum unseres Tuns und da schreiten wir mutig voran. Das ist unsere Marschrichtung.

Lippert: Viele Unternehmen bekommen die mit der KI einhergehende Geschwindigkeit und Komplexität nicht auf die Reihe. Da schlägt die Gruppenstrategie hier in Österreich sehr gut an. Bei vielen Themen, die wir bei unseren Kunden adressieren, geht es darum, die Lücke zwischen Vision und Exekution zu schließen. Und da haben wir mit den HTLs in Österreich außerdem einen Standortvorteil. Denn das gibt uns die Möglichkeit, schnell auf Bedarf zu reagieren und diese Talente einzustellen. Wenn sie bei uns einsteigen, haben sie bereits bis zu 10.000 Stunden programmiert und sind damit fast auf einem Senior-Level. Das ist natürlich ein großer Gewinn für das ganze Team. Wir in Österreich sind das Herzstück der Cloudflight-Gruppe und tragen einen Großteil der Entwicklungsleistung bei.

trend: Die KI erlaubt in der Softwareentwicklung riesige Effizienzsprünge, krempelt aber die Jobprofile um. Juniors konkurrieren mit der KI, Junge tun sich schwerer an Jobs zu kommen. Macht Cloudflight das anders?

Lippert: Manche stellen mittlerweile infrage, ob wir wegen der KI überhaupt noch Coder brauchen. Ich sage ja, wir brauchen die qualitativ Besten. Deshalb sind wir sehr stolz auf unseren Cloudflight Coding Contest mit fast 5.000 Teilnehmenden. Wir haben die Spielregeln beim Contest zuletzt allerdings verändert: Wir sehen jetzt, wer mit welchen KI-Tools arbeitet und welche Ergebnisse bekommt, versus die, die nicht mit KI arbeiten.

Holhozinskyj: Ein Zauberstab ist nichts ohne den Zauberer. Wir brauchen die Juniors, denn sie sind die Zauberer, die in ein paar Jahren gut zaubern werden. Deswegen werden wir auch weiterhin auf Ausbildung und Entwicklung junger Entwickler setzen!

Lippert: Wir beobachten, dass es drei Modelle geben wird: Die klassische Entwicklung ohne KI, dazu das Assisted Coding, das nur qualifizierte Coder machen können. Das dritte wird das Agentic Coding sein, wo automatisierter Code erstellt wird. Die Entscheidung, was man wo einsetzen kann, müssen qualifizierte Kräfte fällen und darauf kommt es an.