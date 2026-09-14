Geheimtipp unter Europa-Aktienfonds

ETFs auf den Euro Stoxx 50 beispielsweise erzielten in den vergangenen fünf Jahren ein Plus von 53 Prozent. Der von Oliver Kelton gemanagte und im deutschsprachigen Raum wenig bekannte Ardtur European Focus Fund (ISIN: IE000267N380) schaffte über fünf Jahre einen Wertzuwachs von 145 Prozent. Ein eindrücklicher Beweis, dass gezieltes Stockpicking immer noch seinen Wert hat.

Kelton gilt auch als einer der erfahrensten Fondsmanager im europäischen Raum. Sein Portfolio ist kein breit gestreuter Gemischtwarenladen, sondern ein kompaktes Paket aus 25 bis 35 Positionen, davon machen die Top Ten (darunter Anheuser Bush, Shell, Orange oder Total Energies) mehr als die Hälfte aus. Der Fokus liegt auf europäischen Large und Mid-Caps, die mit stabilen Cashflows, robusten Bilanzen und attraktiven Bewertungen glänzen. Kelton verkörpert die Tradition des aktiven, fundamental orientierten Fondsmanagers mit seiner grundlegenden Strategie: „Quality at a reasonable price“. Damit zeigt er auch, dass selbst europäische Aktien eine Topperformance bringen können.

Kelton hat auch früh das Potenzial des europäischen Bankensektors entdeckt. Deutsche Bank und Commerzbank finden sich ebenfalls an vorderster Stelle im Portfolio. Finanz- und Energietitel machen mit einem Anteil von je ca. 25 Prozent die größten Anteile in dem Europaaktienfonds aus. Dafür ist der IT-Sektor mit zehn Prozent nur schmal vertreten. Und KI-Werte sucht man in Keltons Fonds vergebens.