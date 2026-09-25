Flatex: Neue Doppelspitze

Der auch in Österreich aktive Online-Broker Flatexdegiro – das Unternehmen hinter Flatex – stellt seine Führung neu auf. bekommt eine Doppelspitze. Benon Janos, bisher Finanzvorstand und stellvertretender Vorstandschef beim deutschen Online-Broker, soll nun gemeinsam mit Oliver Behrens das Unternehmen lenken. Janos werde mit sofortiger Wirkung zum CEO berufen, teilte Flatexdegiro am Freitag mit.

Janos werde in seiner neuen Funktion die operative Verantwortung für den weiteren Ausbau des Online-Brokerage-Geschäfts übernehmen, hieß es weiter. Behrens soll die Aktivitäten mit Geschäftskunden – Geschäft sowie die Treasury – Aktivitäten leiten. Flatexdegiro geht davon aus, die ursprünglich für 2027 geplanten Finanzziele bereits 2026 zu erreichen oder sogar zu übertreffen. Gestützt soll das Wachstum unter anderem durch mindestens 10 Prozent mehr Kunden pro Jahr, neue Produkte und Dienstleistungen sowie weiterhin hohe Kundeneinzahlungen. Im Mittelpunkt soll aber weiterhin das Kerngeschäft als Online-Broker stehen. Zusätzlich möchte der Online-Broker sein Angebot für langfristiges Sparen und die Altersvorsorge ausbauen, heißt es aus einer Pressemitteilung.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die vollständige technische Integration von Degiro in die Flatesdegiro-Gruppe bis Ende 2027. Prozesse, Plattformen und IT-Systeme sollen vereinheitlicht werden und somit vereinfacht und effizienter werden.

Mit der neuen Doppelspitze wird zugleich die Funktion des Finanzvorstands frei. Die Nachfolge hat Flatexdegiro bereits geregelt. Diesen Posten soll nun Thomas Lindner übernehmen, der seit 2012 im Unternehmen ist und seitdem diverse Führungsaufgaben im Finanzbereich übernommen hat. Seine Bestellung in den Vorstand stehe noch unter dem üblichen Vorbehalt der aufsichtsrechtlichen Beurteilung durch die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.