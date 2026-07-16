Börsenstart mit Fallschirm

Der Börsengang von Space X hatte Sci-Fi-Thriller-Format. Die Aktie kam zum Preis von 135 US-Dollar am 12. Juni an die Börse. Trotz des weltweiten Hypes um das Mega-IPO sackte sie danach ab. Doch es tat sich ein Fallschirm auf – der Indexeffekt.

Ende Juni wurde Space X in den MSCI World und den MSCI All Country World Index aufgenommen. Anfang Juli stieg die Aktie auch in den Nasdaq-100 auf. ­Indizes wie der MSCI World, der MSCI All Country World oder der Nasdaq-100 bilden die Grundlage für zahlreiche ETFs, die in Depots von Millionen Kleinanlegern vertreten sind. Dadurch werden die Besitzer dieser ETFs (Exchange-Traded Funds) auch indirekt zu Space-X-Aktionären.

Große Indexfonds wie etwa der „iShares Core MSCI World ETF“ müssen ihre Portfolios anpassen, um die Zusammensetzung des Index möglichst genau abzubilden. Dafür müssen sie Space-X-Aktien kaufen. Das war die Rettung für Elon Musks Raumfahrtabenteuer (...)

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