Die Top 5 KI-Investment-Tools

Der Finanzbereich ist einer der häufigsten Einsatzbereiche von Perplexity Computer. Das Programm ist die Vorstufe von Perplexity Finance, das sich an professionelle Asset Manager richtet. Aber bereits in dieser Stufe werden private Trader mit allen notwendigen Features bedient. Dafür werden 20 eigenständige KI-Modelle eingesetzt und die Ergebnisse kombiniert. Kurse aller marktrelevanten Aktien, Investmentfonds und ETFs werden in Echtzeit geliefert. Das Programm greift auf Finanzdaten von Ratingagenturen wie etwa Morningstar, der SEC oder auf Geschäftsberichte zu. Darauf aufbauend werden konkrete Investmentanalysen erstellt. Es liefert Informationen nicht nur zu börsennotierten Unternehmen, sondern auch zum Immobilienmarkt und zum Private-Equity-Sektor. Perplexity erklärt Kursbewegungen, indem Marktdaten mit Unternehmensereignissen und Nachrichten kombiniert werden. Interaktive Diagramme markieren Ereignisse wie Eigentümerwechsel oder spezielle Analystenbewertungen. Zu jedem präsentierten Zahlenwert wird eine Quelle angegeben und kann nachvollzogen werden.

Kosten: 18 Euro pro Monat