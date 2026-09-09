Neue Fitness-App der Runtastic-Gründer

„Handy aufstellen, zwei Schritte zurücktreten und in fünf bis 30 Minuten ist dein Training erledigt“, sagt Zone5-Mitgründer Florian Gschwandtner. Mit der neuen Fitness-App will das Team hinter Foxyfitness das Smartphone zum digitalen Trainingscoach machen. Mithilfe von Augmented Reality und künstlicher Intelligenz erkennt die Kamera Übungen, zählt Wiederholungen und gibt während des Trainings Feedback zur Ausführung.

Die Workouts dauern zwischen fünf und 30 Minuten und konzentrieren sich auf zwei Intensitätsbereiche: Zone 2 soll die aerobe Grundlage und den Fettstoffwechsel verbessern, während das hochintensive Training in Zone 5 auf die Steigerung der „VO2max“ abzielt. Dieser Wert gilt in der Longevity-Forschung als wichtiger Indikator für körperliche Leistungsfähigkeit und Gesundheit im Alter.

Hinter der App Zone5 stehen neben Gschwandtner auch die ehemaligen Runtastic-Mitgründer René Giretzlehner und Christian Kaar. Ihre Erfahrung aus dem Aufbau von Runtastic, das 2015 für rund 220 Millionen Euro an adidas verkauft wurde, fließt in das Produkt mit ein.

Wer seine Workouts nicht selbst zusammenstellen möchte, kann auf einen automatisierten Zwölf-Wochen-Trainingsplan zurückgreifen. Dabei werden Umfang, Intensität und Übungsauswahl laufend an den individuellen Fortschritt angepasst. Die Trainingseinheiten lassen sich zudem mit Apple Health synchronisieren. Auf Wunsch zeichnet Zone5 die Sessions als Zeitraffer-Video auf, das anschließend direkt auf Social Media geteilt werden kann.