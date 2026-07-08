Nach Flaute: Start-up-Finanzierungen steigen wieder

Das Ende der Flaute bei heimischen Start-up-Investitionen geht aus dem Start-up-Barometer des Wirtschaftsprüfers und Beraters EY hervor. Jeweils 100 Mio. Euro erhielten der Wiener Getränkehersteller Waterdrop und der deutsch-österreichische Holzhaus-Bauer Gropyus.

Investoren steckten auch viel Geld in den Batterie-Technologie-Spezialisten Aviloo (30 Mio. Euro), das Raumfahrtunternehmen Enpulsion (22,5 Mio. Euro), die Fitness-Plattform Reps (20,2 Mio. Euro) und das Wiener HealthTech-Unternehmen nyra health (20 Mio. Euro). „Das jüngste Halbjahr war nicht nur aufgrund einzelner Großfinanzierungen erfolgreich, sondern weil sich zahlreiche positive Entwicklungen gleichzeitig beobachten lassen“, so der Start-up-Experte Florian Haas von EY. Es habe "mehr Finanzierungsrunden, deutlich größere Tickets, mehr internationale Investorinnen und Investoren und wieder mehr Zuversicht im Markt" gegeben.

Das Ende der Niedrigzinspolitik und die stagnierende Wirtschaft ließen die Start-up-Finanzierungen in Österreich in den vergangenen Jahren stark zurückgehen. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2022 steckten Investoren noch 884 Mio. Euro in österreichische Start-ups.