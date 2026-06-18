Kurz’ Cybersecurity-Firma ist nun drei Milliarden Dollar wert

Das von Ex-Kanzler Sebastian Kurz mitgegründete Cybersecurity-Unternehmen Dream hat eine weitere Finanzierungsrunde abgeschlossen, wie das Unternehmen heute bekannt gab. In einer Series-C-Runde – angeführt von den Fonds Bicycle Capital und Group 11 – brachten Bain Capital, Tru Arrow Partners, Antler aus Norwegen und andere Investoren insgesamt 260 Millionen Dollar ein, die die Bewertung des Unternehmens auf drei Milliarden Dollar hochschrauben.

Investiert werden soll das Geld in die globale Expansion. Das 2023 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Tel Aviv und Büros in Wien und Abu Dhabi hat sich auf den Schutz kritischer Infrastrukturen spezialisiert und betreut in Europa, dem Nahen Osten und Südostasien Kunden aus der öffentlichen Verwaltung. Neben Regierungskunden hat der Dienstleister mit dem Gesundheitswesen und der Finanzbranche zwei weitere Schwerpunkte gesetzt.

Mitgründer und Co-Geschäftsführer Kurz sagt in einer Stellungnahme: „Wir sind noch ein junges Unternehmen, aber wir sind sehr dankbar, dass sich alles in die richtige Richtung entwickelt und wir schnell wachsen. Wir arbeiten weiter hart daran, dass es sich auch in den nächsten Jahren weiter so positiv entwickelt.“ Das Unternehmen hat aktuell 350 Mitarbeitende und erwirtschaftete zuletzt wiederkehrende Jahresumsätze von 150 Millionen Dollar.

KI wird immer stärker in zentralen staatlichen Bereichen eingesetzt – von Verteidigung und Cybersicherheit über öffentliche Verwaltung bis hin zum Gesundheitswesen. „Die entscheidende Frage für Staaten ist nicht mehr, ob sie künstliche Intelligenz einsetzen werden, sondern ob sie diese auch besitzen, betreiben und vollständig kontrollieren. Andernfalls begeben sie sich in eine kritische Abhängigkeit von anderen Staaten, wie beispielsweise China oder den USA“, sagt Kurz.