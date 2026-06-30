Rekordpreis für Tractive-Verkauf

Laut den „Oberösterreichischen Nachrichten“ hat das italienische Unternehmen Bending Spoons 900 Mio. US-Dollar (ca. 788 Mio. Euro) für das Start-up Tractive gezahlt. Die Summe gehe aus Unterlagen hervor, die für den Börsengang in den USA eingereicht wurden. Der Kaufpreis zählt zu einem der höchsten, die bisher für ein österreichisches Start-up erzielt wurden.

Ende März hatte Tractive mit Sitz in Pasching im Pressebereich seiner Homepage mitgeteilt, dass Bending Spoons, zu dem u.a. WeTransfer oder Vimeo gehören, das vor 14 Jahren gegründete Startup übernimmt. Drei Monate nach dem Kauf wurde Ende Juni bekannt, dass die Mailänder einen Stellenabbau bei der auf Tracking-Systeme für Hunde und Katzen spezialisierten Firma eingeleitet haben. Wie es mit dem Standort in Pasching und den rund 235 Beschäftigten langfristig weitergeht, ist offen.