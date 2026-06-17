Wie das Start-up Phystine Nachhaltigkeit neu denkt

Will man etwas verkaufen, ist es ein Wettbewerbsvorteil, die hohe Kunst der Zuspitzung zu beherrschen. Die Biomedizinerin Lara Bechter kann das. „Man soll sich nichts auf die Haut schmieren, was man selbst nicht essen würde.“ Ein Satz, der hängen bleibt und genau beschreibt, worum es ihr und ihrem Mann Clemens geht: derart hochwertige Naturkosmetik herzustellen, dass sie essbar wäre. Aus dieser Haltung heraus entstand vor sechs Jahren in Egg im Bregenzerwald das Unternehmen Phystine. Der Name ist Programm: „Es ist ein Kofferwort aus dem griechischen physis für Natur und Körper und dem englischen pristine für unberührt und rein“, so Clemens Bechter.

Gegründet kurz vor der Pandemiezeit, war der Start alles andere als ideal. „Nicht unbedingt der beste Zeitpunkt“, wie Clemens Bechter rückblickend kommentiert. Heute arbeitet ein fünfköpfiges Kernteam an der Marke und erwirtschaftet sechsstellige Umsatzzahlen. Vieles wird ausgelagert: „Buchhaltung, Design, Abfüllung und Versand laufen über spezialisierte Partner“, so Bechter, der als Betriebswirt Management-Know-how mitbringt. Vertrieben werden die ­Produkte primär über den eigenen Onlineshop, daneben aber auch über ein exklu­sives Netzwerk ausgewählter Partner, darunter Apotheken, Kosmetiker:innen, Arztpraxen und Hotels. „Unser wichtigster Markt ist der D-A-CH-Raum, aber wir ­verschicken unsere Produkte mittlerweile in die ganze Welt“, so Clemens Bechter. Den Hauptgrund dafür sieht er in den fast 70 internationalen Auszeichnungen, die in den letzten Jahren eingeheimst wurden.