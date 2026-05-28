Strabag investiert 100 Mio Euro in Start-ups

Der Baukonzern will sich mit dem Fonds an Start-ups beteiligen, bevor diese signifikante Umsätze erzielen. Der Fonds agiert unter dem Namen Loom Ventures, wie das Online-Magazin „Trending Topics“ berichtet.

Investiert werden soll in Unternehmen, die Infrastruktur autonomer, leistungsfähiger und widerstandsfähiger machen. Die Start-ups müssen in Europa ansässig sein und sich in der Seed- bzw. Series-A-Phase befinden. Bis zu fünf Millionen Euro können die einzelnen Start-ups erhalten. Noch ist kein Portfolio veröffentlicht. Man befinde sich in der Sourcing-Phase, so der Fonds.

Hinter Loom Ventures steht laut Homepage die Strabag Venture Capital GmbH mit Sitz in Wien. Diese sei eine 100-prozentige Tochter der Bau Holding Beteiligungs GmbH, die wiederum der Strabag gehöre, so „Trending Topics“. Eine Zusammenarbeit mit der Strabag sei für die investierten Start-ups optional und keine Bedingung für ein Investment, hieß es weiter.