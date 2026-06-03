Wiener Start-up Greenjet spart zwei Milliarden Liter Wasser ein

Die Idee kam Niklas Al-Deek unter der Dusche. Um Wasser zu sparen, montierte er einen Wasserbegrenzer an seinen Duschkopf – doch danach ließ der Wasserdruck zu wünschen übrig. „Das muss doch besser gehen“, dachte sich Al-Deek. Damals, während der Coronapandemie, hatte der Medizintechniker jeden Tag mit Beatmungsgeräten zu tun und fragte sich, ob man deren Strömungstechnik nicht auch auf Wasserspardüsen anwenden könnte. Gemeinsam mit einem befreundeten Maschinenbauer entwickelte er eine Wasserspardüse mit neun Luftkanälen, die bis zu 66 Prozent Wasser einspart und dennoch nicht den Wasserdruck reduziert. Ende 2021 ließ Al-Deek das Produkt patentieren und gründete Greenjet.

Seit dem Marktstart 2022 konnte Greenjet bereits 50.000 Wasserspardüsen verkaufen, diese sparten rund 28.000 Tonnen CO2 sowie 2,7 Milliarden Liter Wasser ein. Denn wer weniger Warmwasser verbraucht, benötigt auch weniger Energie. „Mich macht es stolz, einen positiven Impact auf die Umwelt zu haben“, sagt Al-Deek. Erst vor Kurzem konnte Greenjet beim Start-up-Wettbewerb #glaubandich Challenge die Kategorie „Sustainabilty, Bio und Agricultural Innovations“ für sich entscheiden.

Zu den Großkund:innen zählen knapp 1.000 Hotels, Fitnessstudios und Industriebetriebe. Anfangs akquirierte Al-Deek Kund:innen noch selbst telefonisch. Mittlerweile gewinnt Greenjet neue Kontakte über Tourismus- und Hotelverbände sowie Nachhaltigkeitszertifizierungsorganisationen. Greenjet machte letztes Jahr über eine halbe Million Euro Umsatz und kann sich seit rund zwei Jahren über kleine Gewinne freuen. Das Start-up betreibt mittlerweile Standorte in Wien und in Valencia – die Wasserspardüsen lässt es in Salzburg herstellen. Neben neun europäischen Ländern und den Vereinigten Arabischen Emiraten konnte Greenjet nun auch in Südamerika erste Kund:innen gewinnen.

Demnächst soll zudem ein Duschkopf auf den Markt kommen, der den Wasserdruck nicht nur erhalten, sondern trotz Wasserreduktion auch erhöhen kann. Al-Deek: „Unsere Vision ist es, in jede Dusche der Welt zu kommen.“