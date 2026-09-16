GoStudent übernimmt Berlitz Deutschland

Rund 40 Millionen Euro Umsatz hat die Berlitz Deutschland GmbH zuletzt erwirtschaftet, nun wandern die 50 Standorte zur Nachhilfe-Plattform GoStudent, einem Wiener Start-up, das 2022 eine Bewertung von drei Milliarden Euro aufweisen konnte. Ende August wurde der Kaufvertrag unterschrieben, bis Ende des Jahres soll die Transaktion abgeschlossen sein. Details zur Transaktionsstruktur und dem genauen Kaufpreis werden nicht veröffentlicht, erklärt GoStudent-CEO und Mitgründer Felix Ohswald gegenüber dem trend.

„Berlitz Deutschland hat eine hohe Expertise im Sprachbereich, vor allem bei geförderten Deutsch- und Integrationskursen. Das ist eine perfekte Ergänzung für unser Portfolio“, erklärt Ohswald die Kaufgründe. Berlitz ist in Deutschland auf geförderte Integrations- und Berufssprachkurse spezialisiert. Das vom Staat unterstützte Kursangebot sei ein Zukunftsmarkt für das österreichische Unternehmen, das sich zunehmend von der Schülernachhilfe in Richtung Erwachsenenbildung und Berufsqualifizierungsprogramme bewegen will, so Ohswald.

Der Zeitpunkt der Transaktion ist aber nicht risikofrei: Der Regierungsentwurf für den Bundeshalt 2027 sieht eine deutliche Kürzung der staatlichen Ausgaben für Integrations- und Berufssprachkurse vor. 2025 wurden dafür 1,8 Milliarden Euro ausgegeben, fortan plant die deutsche Bundesregierung, 590 Millionen Euro für Integrationskurse und 400 Millionen Euro für Berufssprachkurse auszugeben. Von den geplanten Kürzungen lässt sich Ohswald aber nicht beirren, das Geschäft würde dennoch lukrativ bleiben.

Für den Verkauf an GoStudent hat sich Berlitz in zwei Gesellschaften geteilt. Die Berlitz Germany GmbH, die auf Firmenkunden und Online-Sprachtraining fokussiert, bleibt bei Berlitz. GoStudent übernimmt den Offline-Bereich. Der Markenname, das Führungsteam und die Teams bleiben bestehen.

Bereits 2023 hat GoStudent Studienkreis, den führenden Anbieter für Nachhilfezentren im D-A-CH-Raum mit 1.000 Filialen, übernommen. In Österreich gehören seitdem die Lernquadrat-Nachhilfezentren, die 2018 von Studienkreis übernommen wurden, zu GoStudent. „Wir bauen kontinuierlich unsere Offline-Präsenz aus. Das Lokale, die Lernzentren, sind der Anker für die Schüler:innen“, erklärt Ohswald. Die Online-Nachhilfe bringe Reichweite, die Offline-Nachhilfe Vertrauen. Mit den 50 neuen Standorten von Berlitz Deutschland soll die Strategie nun auf Erwachsene ausgeweitet werden.