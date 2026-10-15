Wie KMU mit Weltkonzernen kooperieren

Medikamente gegen Diabetes, Übergewicht und Blutgerinnungsstörungen für 46 Millionen Patient:innen, produziert in weltweit 13 Werken – der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk gehört mit 69.000 Beschäftigten und einem Umsatz von 41 Milliarden Euro zu den Großen der Branche.

Das Kärntner Familienunternehmen Ortner hat an den Standorten Villach und Möllbrücke 200 Mitarbeitende und setzt 30 Millionen Euro um – und spielt damit einige Ligen unter dem dänischen Riesen. Doch Ortner-Mitarbeiter sind jetzt regelmäßig in Dänemark für ein gemeinsames Projekt mit Novo Nordisk. David und Goliath, die zusammen an einem Strang ziehen? Kreisliga Süd und Champions League auf einem Spielfeld – wie soll das funktionieren?

Josef Ortner lehnt sich entspannt zurück und lächelt. „Keine Sorge, das funktioniert. Es braucht nur absolute Transparenz, man darf keine Geheimnisse voreinander haben.“

1985 als Fachbetrieb für Lüftungsund Klimaanlagen gegründet, hat Ortner den Betrieb im Windschatten von Infineon Villach zu einem international erfolgreichen Nischenplayer für Reinraumtechnik entwickelt. Ein Staubkorn kann ganze Chargen von Mikrochips wertlos machen, Keime oder kleine Schmutzpartikel in Medikamenten und Insulinspritzen können tödliche Folgen für Patient:innen haben. Und da treffen sich Kärnten und Kopenhagen.

Ortner entwickelt, plant und fertigt hochspezialisierte Schleusensysteme, Isolatoren, Reinluft- und Dekontaminationsanlagen, wie sie für die sterile Herstellung von Medikamenten erforderlich sind. „Das große Thema dabei sind das Rein- und Rausgehen der Mitarbeitenden und die Anlieferung der notwendigen Rohstoffe“, weiß Ortner.

Für die Beschäftigten gibt es spezielle Quarantäneschleusen, die verpackten Grundmaterialien werden manuell mit einer Sprühpistole desinfiziert. Genau diesen Vorgang will Novo Nordisk automatisieren und damit sicherer machen – und hat sich dafür an die Kärntner Experten gewandt.