Export: Neue Chancen in Armenien, Ghana & Co.

Ob Ghana oder Armenien – die Beispiele zeigen, dass es auch abseits ausgetretener Exportpfade Chancen gibt, auch für Klein- und Mittelbetriebe. Selbstverständlich ist das oft mit Risiken und Komplikationen verbunden. Wer nach Deutschland liefert, hat keine Sprach- und meist nur geringe Verständigungsprobleme und bewegt sich in einem vergleichbaren Rechtsrahmen, was für die meisten exotischen Märkte eher nicht gilt. Dennoch: Gerade die aktuellen Exportzahlen belegen, wie notwendig es ist, den Blick auf Länder zu richten, die bisher nicht auf der Landkarte möglicher Absatzmärkte verzeichnet sind.

Denn die klassischen Exportmärkte bröckeln. Die aktuellen Zahlen von Statistik Austria zeigen, dass der Handel mit acht der zehn bedeutendsten Exportpartnern zuletzt zurückging, allen voran mit den USA (minus 25 Prozent), mit Deutschland (minus 2,4 Prozent) und mit der Schweiz (minus 10,5 Prozent).

In Summe sanken die Exporte zwischen Jänner und August 2025 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 5,1 Prozent auf 121,32 Milliarden Euro. Das klingt zwar immer noch viel, aber da mehr Waren importiert wurden, kippte die Handelsbilanz mit 7,25 Milliarden Euro ins Minus – nach einem Plus von 2,6 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

Schwierige Rahmenbedingungen im Inland und schwächelnde Exportmärkte sind keine gute Kombination. Eine mögliche Antwort: „An den hohen Energiekosten und Vorgaben durch die Regulatorik können mittelständische Unternehmen nichts ändern, da bleibt nur die Flucht nach vorne“, sagt Jochen Schönfelder, Senior Partner bei der Unternehmensberatung Boston Consulting Group, „und das bedeutet Internationalisierung und Expansion in neue Märkte“