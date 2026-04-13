Wo KI für den Mittelstand Sinn macht – und wo nicht

Jürgen Altschach lässt sich Zeit mit der Antwort, denkt noch einmal nach. „Na ja, es funktioniert nicht so, wie wir das erwartet haben. Aber wir lernen ja auch noch.“ Altschach ist Prokurist und IT-Leiter des Waldviertler Tischlereibetriebs Schrenk. Und was „nicht so funktioniert wie erwartet“, ist das erste KI-Projekt des Betriebs, das mit 50 Mitarbeitenden vor allem maßgeschneiderte Treppen und Türen herstellt. Ziel des Projektes war es, den Wareneingang im Lager mittels künstlicher Intelligenz zu vereinfachen und effizienter zu gestalten.

Bisher geschieht das überwiegend manuell, die Mitarbeiter scannen die Lieferscheine ein. „Die Idee war, dass KI die Daten aus den Lieferunterlagen herausliest, automatisch einen Datensatz generiert und diesen selbstständig bucht“, erläutert Altschach das Projekt. Dass es nicht so aufgeht wie geplant, liegt weniger an der KI als an der schlechten Datenqualität der Lieferscheine. „Die Nutzung von KI ist offensichtlich ein Thema, an das man sich erst herantasten muss“, so Altschachs erstes Fazit, „das Potenzial der KI ist jedoch deutlich erkennbar.“

Herantasten ist auch das Motto des Verlagshauses und Buchhandelsunternehmens Tyrolia. „Wir stehen noch ganz am Anfang“, sagt IT-Leiter Thomas Hollaus. Ein interner KI-Beauftragter wurde immerhin bestellt, nächste Woche präsentiert eine externe KI-Beraterin vor der Geschäftsführung Möglichkeiten und Chancen der künstlichen Intelligenz. „Aber natürlich gibt es eine Schatten-KI im Unternehmen, weil die Kollegen und Kolleginnen ChatGPT oder Perplexity für ihre Arbeit nutzen.“ Das ist nicht ohne Risiko, weil dabei auch sensible Daten nach außen gelangen können und Verstöße gegen Urheberrecht oder Datenschutz-Grundverordnung nicht auszuschließen sind.

Als mögliche Anwendungsgebiete für KI im Unternehmen sieht Hollaus vor allem den eigenen Webshop. „KI könnte als Beratungstool den Kunden die Suche nach bestimmten Titeln oder Kategorien erleichtern.“ Auch im Produktionsprozess, etwa bei der Nachbearbeitung von Bildern und von Illustrationen, könnte die KI unterstützen. Die Offenheit der Tyrolia-Mitarbeiter:innen gegenüber dem neuen „Kollegen KI“ ist jedenfalls groß, wie eine interne Befragung ergeben hat. „Das liegt sicher auch daran, dass ein softer Einstieg möglich ist und nicht wie bei anderen Tools alles neu erfunden werden muss“, so Hollaus.