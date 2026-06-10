Wie KMUs von grünen Innovationen profitieren

Dazu zählt auch Moritz Minarik, Geschäftsführer von Accupower. Der Grazer Betrieb, der zur Moons GmbH gehört, entwickelt und vertreibt bereits seit 1998 Lösungen im Bereich der Akku- und Ladetechnologie. Bisher zählten Branchen wie Robotik, Automotive und Medizintechnik zu den Kunden. „Vor drei Jahren haben wir mit der Entwicklung von Salzbatterien begonnen“, erklärt er. Die Produktlinie „Natec“ trägt den Namen des Rohstoffs, Natrium, im Namen. Dieses ist ein wesentlicher Bestandteil des in Europa in ausreichendem Ausmaß verfügbaren Speisesalzes.

Die in greifbare Nähe rückende Unabhängigkeit von kritischen Materialien wie Kobalt oder Lithium sei nicht der einzige Charme des neuen Produktes: „Nicht nur sind unsere Speicher bis zu 90 Prozent nachhaltiger als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien. Sie lassen sich auch bis zu einem Drittel schneller laden, und sie sind temperaturstabil. Hinzu kommt die um ein Drittel längere Lebensdauer. Das beste Argument jedoch ist die Brandsicherheit“, führt Minarik aus.

Derzeit seien die Speicher dafür allerdings noch um etwa ein Drittel größer dimensioniert als heute gängige Produkte. Daher wird es noch dauern, bis derartige Akkus in Handys oder Pkw verbaut sind. Aber die Zelltechnologie entwickelt sich rasant weiter. Die Preise seien jetzt schon für den privaten Endkunden wettbewerbsfähig, betont Minarik.

Accupower hat diese Technologie im Vorjahr als erstes europäisches Unternehmen in Serie gebracht, seit 2026 ist es schließlich auf dem Markt. Verbaut werden Natec-Akkus beispielsweise in elektrischen Golftrolleys oder in Haushalten mit PV-Anlagen. Der große Vorteil: Der grüne Strom kann schneller gespeichert werden, weil die Technologie leistungsfähiger als herkömmliche Systeme ist. Bis zu 15 Natec Home Einheiten lassen sich flexibel zusammenschalten, das erhöht die Speicherkapazität noch. Minarik: „Das plus die Notstromsicherheit machen Natec auch für Großbetriebe interessant.“ Der Natec Store C20, ein 20-FußContainer, bringt es immerhin auf eine Nennleistung von einem Megawatt und eine Kapazität von 2,4 MW.

Die Hauptproduktion mit rund 130 Mitarbeitenden findet im Werk in Asien statt, das Know-how mit Designentwicklung und Endmontage ist in Graz mit der 50-köpfigen Belegschaft gebündelt. Der Umsatz erreicht eine gute siebenstellige Zahl. „Freilich merken wir, dass Abnehmer unter den steigenden Energiekosten leiden. Umso eher müssen wir Innovationsführer werden. Mit Technologien wie der Natriumbatterie bringt sich Europa wieder ins Spiel“, ist Minarik überzeugt.