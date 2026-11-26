Die Übernahme der irischen Bank Permanent TSB (PTSB) durch die Bawag hat einen herben Rückschlag erlitten. Das irische Höchstgericht hat die 1,6 Milliarden Euro schwere Transaktion heute abgelehnt, weil die Minderheitsaktionäre nicht gesondert über das Geschäft abstimmen konnten.

Bereits im Juli hatten die PTSB-Aktionäre dem Verkauf zugestimmt. Dazu zählte auch die irische Regierung, die einen Anteil von 57,5 Prozent an dem Geldhaus hält. Das Gericht entschied jedoch, dass die übrigen Anteilseigner das Recht auf eine gesonderte Abstimmung gehabt hätten. „Wenn diese Anforderung nicht erfüllt ist, hat das Gericht keinen Ermessensspielraum, und ich muss die Genehmigung verweigern“, erklärte Richter Michael Quinn in seinem schriftlichen Urteil.

Von der Bawag hieß es in einer Pflichtmitteilung, dass man die Entscheidung nun prüfe. Eine weitere Mitteilung dazu werde in naher Zukunft erfolgen.

Anfang Oktober kündigte die irische Beratungsfirma Axis Capital an, ein Angebot von 3,20 Euro pro Aktie zu stellen – was die PTSB mit 1,74 Milliarden Euro bewerten würde.