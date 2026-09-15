Bitpanda-CEO wechselt zur Erste Group

Lukas Enzersdorfer-Konrad, CEO der Kryptobörse Bitpanda, wechselt im ersten Quartal 2027 zur Erste Group und wird dort in einer neu geschaffenen, gruppenweiten Führungsfunktion direkt am Erste-Group-CEO Peter Bosek berichten. In seiner Funktion als „Executive Director Asset Management" soll er die strategische Weiterentwicklung des Investmentgeschäfts der Gruppe vorantreiben. Ziel sei es, heißt es seitens der Erste Group, die Kompetenzen in den Bereichen Asset Management und Digital Investing enger zu verzahnen und einen konsistenten, digitalen Investmentansatz für die 23 Millionen Kund:innen der Erste Group in ihren acht Kernmärkten zu entwickeln.

„Lukas Enzersdorfer-Konrad steht für Pioniergeist und bringt umfangreiche Erfahrung darin mit, Investieren einfacher und zugänglicher zu machen“, sagt Bosek anlässlich seiner Bestellung, „gerade für jüngere Generationen ist das entscheidend." Enzersdorfer-Konrad werde dazu beitragen, „unser Angebot in allen Märkten noch einfacher, intuitiver und attraktiver zu machen und mehr Menschen in Zentraleuropa den Schritt vom Sparen zum Investieren zu erleichtern.“

Enzersdorfer-Konrad wird bis zu seinem Wechsel weiterhin die Geschäfts von Bitpanda leiten. Um seine Position nachzubesetzen, hat der Verwaltungsrat einen „strukturierten Nachfolgeprozess“ eingeleitet, heißt es bei Bitpanda. Mitgründer und Chief Scientist Christian Trummer wird zudem Co-CEO. Konrad-Enzersdorfer war seit dem Jahr 2018 in verschiedenen Führungsfunktionen bei Bitpanda tätig und wurde erst im August 2025 zum CEO ernannt. Vor seiner Zeit bei Bitpanda war er unter anderem für Raiffeisen, zeb consulting und die Erste Group tätig. Er studierte Banking & Finance an der Wirtschaftsuniversität Wien.