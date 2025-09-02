Klar ist, es gibt sie in einer Vielzahl, die europäischen KI-Champions mit globalem Potenzial. Einer, der diese Exzellenz bestens kennt, ist Chip-Pionier und Deeptech-Investor Hermann Hauser. „Die Geschichte ist nicht auf unserer Seite, wenn man sich die neuen Technologien anschaut“, sagt Hauser. „Der Unterschied zwischen den USA und Europa ist noch immer die Höhe der Investitionen“.

Wo das Big Money zu Hause ist, weiß auch Andreas Schwarzenbrunner, einer der vier Geschäftsführer des paneuropäischen Risikokapitalfonds Speedinvest und Co-Leiter des Investmentteams. Er will dem Narrativ, dass Europa nicht mithalten kann, dennoch nur bedingt zustimmen. „Europa hat noch immer sehr viel Vermögen und ist der zweitgrößte Wirtschaftsraum. Viel Geld, das US-Fonds investieren, stammt von europäischen Versicherungen oder Rentenfonds. Europäer haben bisher gerne in den USA investiert, weil die Performance besser war.“

Für Schwarzenbrunner sind weniger die fehlenden Mittel das Problem als die falsche Prioritätensetzung: „Europäische Unternehmen geben weniger für F&E aus als US-Unternehmen, und die Subventionspolitik hat noch immer zu stark die alte Industrie, etwa den Automobilsektor, im Blick.“

Dass die europäische Technologiepolitik zu spät und auf die falschen Akzente gesetzt hat, bedauert auch Investor Markus Wagner von i5invest, der die Szene im Valley wie auch in Europa bestens kennt: „Europa hätte bei den selbstfahrenden Autos und in der Batterieerzeugung durchaus Chancen gehabt.“

Wovon Europa noch immer zehren kann, ist ein Talentepool, der von renommierten Instituten wie einer TU München, ETH in Zürich, der „Polytec“ in Paris oder der Stockholmer KTH gespeist wird. Spitzenleute, die sich oft mit Spin-offs oder eigenen Gründungen auf den Markt wagen. Für Schwarzenbrunner hat sich eine kritische Masse an Wissensclustern herausgebildet: „Die ETH ist eine Kaderschmiede für Robotics, an der TU Delft hat sich rund um ASML viel Forschungs-Know-how im Halbleiterbereich gebündelt, und die Stärke der Franzosen in Mathematik und Physik ist das Fundament für den KI-Hotspot Paris.“

Diese europäische Brainpower ist für die Big Tech in den USA gerade extrem attraktiv, wie Wagner Anfang Juli auf der WeAreDevelopers-Konferenz in Berlin feststellte, wo sich 15.000 Softwareentwickler trafen. „Ein relevanter Teil des Silicon Valley ist in Topbesetzung eingeflogen, um mit europäischen Entwicklern zu reden. Die Präsenz der US-Giganten war enorm.“

Wagner beschreibt den Blick der Amerikaner auf Europa so: „Die Europäer sind gut im Bauen, aber nicht so stark beim Wachsen.“ Die großen Technologiekonzerne investieren 2025 beispiellose Summen in ihr KI-Portfolio, Amazon will heuer 100 Milliarden Dollar in die Hand nehmen. Meta-Chef Mark Zuckerberg rekrutiert gerade eine KI-Elitetruppe mit aberwitzigen Gehältern, die sonst nur Weltfußballer abrufen.