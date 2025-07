Gerhard Zeiler: „Die KI wird Arbeitsplätze kosten"

Dass die neuen Technologien Jobs kosten werden, darüber will der frühere ORF-Generalintendant und RTL-Chef erst gar keine Illusionen aufkommen lassen. „Dass der technische Wandel durch KI-Arbeitsplätze kosten wird, ist klar – alles andere wäre eine Lüge“, so Zeiler, der sich dabei auf seine Branche, aber auch viele andere Wirtschaftszweige bezog. Es sei Aufgabe der Regulatoren, Regierungen und Unternehmen, diesen Prozess zu steuern. Zentral sei es, auch unter den rasant veränderten Bedingungen „das Urheberrecht einzuhalten.“

Generell sieht Zeiler, der als Präsident von Warner Media International 40 Milliarden Dollar Umsatz verantwortet, die Zukunft seiner Branche optimistisch. „Selbst wenn es bei den Streamingportalen zu einer Konsolidierung komme, fürchte er sich nicht: „Im kreativen Bereich gilt – im Unterschied zu Social Media - nicht das The-Winner-Takes-it-All-Prinzip.“ In Europa hätten es jedoch nur zwei Medienunternehmen geschafft, sich im Streamingbereich mit entsprechenden Angeboten international wettbewerbsfähig aufzustellen: RTLplus und Videoland aus den Niederlanden.

Er prognostiziert eine Rückkehr von reinen fürs Web produzierten Serien. „Sie werden wieder kommen, und zwar überall dort, wo es viele junge Leute gibt: Saudi-Arabien, China, Südostasien.“

Selbst wenn KI & Co. alles verändere, so der Topmanager, sei die Kreativität weiterhin der Treiber der Branche. „Keiner von uns weiß, was kommen wird – wir müssen kreativ und offen sein. Die Freiheit der Kunst muss zu unserem Wertekanon gehören.“