Welche Standorte für die fünf „Gigafactories“ sonst noch in Frage kommen, dürfte in Kürze bekannt werden. Die Bewerbungsfrist läuft heute ab. Zu erwarten ist, dass sich auch Deutschland um einen der Standorte bemühen wird. Der Koalitionsvertrag der schwarz-roten Bundesregierung sieht vor, dass zumindest eines der Rechenzentren in Deutschland entstehen soll. Wie der Fachdienst „Tagesspiegel Background Digitalisierung & KI“ am Donnerstag berichtete, werden die Deutsche Telekom, der Cloudanbieter Ionos und die IT-Tochter der Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) keine Gemeinschaftsbewerbung einreichen, sondern mit konkurrierenden Konzepten antreten.

(trend/APA)