KI-Landkarte: Wo die guten Projekte schon laufen

Die Künstliche Intelligenz produktiv einzusetzen, treibt mittlerweile alle Unternehmen um. Wo diese Werkzeuge Sinn machen und wie sie sicher in die Abläufe intergriert werden, ist aber noch nicht allen Unternehmen klar. Die im Verband Österreichischer Software Innovationen (kurz: VÖSI) versammelten IT-Unternehmen haben am 10. September erstmals eine interaktive KI-Landkarte präsentiert, die erfolgreiche Anwendungsfälle anschaulich macht – und die reichen von der KI-gestützten Auslastungsplanung im AVIVA-Hotel bis zur KI-optimierten Planungsprozessen bei Zumtobel.

VÖSI-Präsidentin Doris Lippert leitet im Verband die Spezialgruppe für Künstliche Intelligenz: „Der Hype um KI ist groß, aber nach der Rosarot-Phase kommen wir in die Niederungen des Alltags, wo viele Unternehmen noch nach Orientierung suchen. Jetzt es geht darum, konkrete Anwendungsfälle sichtbar zu machen. Unser großes Anliegen ist, zu zeigen, wo der Einsatz von KI sinnvoll ist“, sagt Lippert. Und weiter: „KI ist kein Mysterium, sondern ein vielseitiger Werkzeugkoffer aus Technologien, Algorithmen und leistungsstarker Hardware. Es geht um kluge Softwarelösungen, die uns helfen, das Potenzial unserer Daten zu entfalten und echten Nutzen zu generieren“.