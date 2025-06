Vom Verwalten zum Gestalten: Wie KI die Finanzabteilung neu definiert

Finanzabteilungen sind traditionell nicht gerade als digitale Vorreiter bekannt. Zu groß scheint oft die Sorge, dass neue Technologien Prozesse destabilisieren könnten – gerade dort, wo strategische Unternehmensentscheidungen vorbereitet und getroffen werden. Hinzu kommt eine strukturelle Trägheit: In vielen Unternehmen dominiert noch immer eine Altersstruktur, in der der Wandel langsamer vollzogen wird. Doch dieser Status quo steht vor einem radikalen Umbruch.

In den kommenden zehn Jahren werden rund 75 Prozent der heute in der Buchhaltung tätigen Fachkräfte altersbedingt ausscheiden. Nachwuchs ist rar – der Anteil der Studierenden, die sich international auf Accounting oder Finance spezialisieren, ist im Vergleich zu vor 15 Jahren deutlich gesunken. Insbesondere in Industrieunternehmen abseits großer Ballungsräume ist der Fachkräftemangel in den Finanzabteilungen längst Realität.