KI im Kundenservice: Warum Unternehmen nicht ans Telefon gehen

Jana Richter :

Eine persönliche Motivation war zu NFON zu kommen, für den Mittelstand zu arbeiten. Wie läuft denn das in Arztpraxen, in einer Tierklinik? Viele Unternehmen haben aufgegeben, ans Telefon zu gehen, es ist einfach ein Ressourcenmangel. An der Rezeption stehen Kunden oder Patienten Schlange, das Telefon klingelt und E-Mails kommen rein. Viele Anrufe sind wiederkehrende Nachfragen zu Terminen oder Rezepten. Das frustriert beide Seiten. Wenn man diese wiederkehrende Grundrauschen automatisieren kann, können sich viele kleine und mittelgroße Unternehmen, die nicht so viel Personal haben, freispielen. Wenn sich eine wiederholende Basiskommunikation mit KI steuern lässt, dann bleibt dem Mittelstand mehr Zeit für mehr Wesentliches im Geschäftsbetrieb.