KI am Arbeitsplatz: Hype „relativiert sich“

„Mit der Nutzung von KI geht oft ein Fortschrittsversprechen einher“, erläutert Meyer. Organisationen würden Technik demnach häufig einführen, weil sie als modern gelte, und weniger, weil sie ein konkretes Problem löse. Das Ergebnis: „Dann hat man mit KI eine Lösung, die in der Organisation auf der Suche nach einem Problem ist, das sie lösen kann.“ So würden zahlreiche KI-Projekte in Firmen scheitern. „Wir brauchen eine nüchterne Auseinandersetzung mit KI.“

„AI Literacy“ betrachtet Wirtschaftsinformatiker Strauß als Grundvoraussetzung für „eigentlich uns alle“, denn es müsse im Sinne der qualitativen Technologienutzung ein Bewusstsein für fragwürdige, fehlerhafte Ergebnisse geben. Zuverlässigkeit könne man von KI-Systemen nicht erwarten. Dass KI komplexe Aufgaben lösen könne, sei ein besonders gängiges Narrativ. „Komplexe Aufgaben sind dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht standardisierbar sind.“ Wo sich moderne Technologie hingegen gut einsetzen lasse: in der Automatisierung von repetitiven Routinetätigkeiten. Folglich könne KI zwar keine komplexen Aufgaben lösen, aber durchaus bei der Automatisierung von Routinetätigkeiten unterstützen, die dazu führt, dass eine komplexe Aufgabe einfacher oder effizienter bewältigbar ist.

Selbstverständlich könne man alles mit der KI automatisieren, doch nicht jede Automatisierung sei sinnvoll, betont der Experte und bedient sich in diesem Kontext nun doch einer Metapher: „Sie können natürlich einen Nagel mit einer gefrorenen Banane hineinhämmern. Das wird funktionieren, würde ich meinen. Aber wahrscheinlich ist es besser, Sie nehmen einfach den Hammer.“

Für einen sinnvollen KI-Einsatz in Firmen müsse in erster Linie klar sein, welches Problem gelöst werden soll und ob die entsprechenden Aufgaben überhaupt von KI bewältigbar ist. Dabei mögen Unternehmen nicht außer Acht lassen: KI ist nicht als simples Tool zur Effizienzsteigerung zu verstehen, sie bringt auch mehr Komplexität mit sich – sei es durch Halluzinationen, Bias oder andere Phänomene. Die Systeme gelte es zu betreuen, die Ergebnisse zu überprüfen. Strauß betont: „Es ist sinnvoll, KI als Unterstützungstool für teils viel kleinere Tätigkeiten zu begreifen. Denn KI ist Vieles, aber sie ist nicht die große Revolution.“