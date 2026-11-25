Unbekannte Hacker haben im Onlineshop des Schuhhändlers Deichmann auf bestimmte Kundendaten zu Einkäufen zugegriffen – betroffen sind potenziell auch Österreicher:innen. Dies teilte das Unternehmen auf seiner Homepage mit. Man habe den Zugriff unterbunden und die ausgenutzte Schwachstelle geschlossen, hieß es. „Der Umfang des Vorfalls ist begrenzt. Hinweise auf einen Missbrauch der Daten liegen uns derzeit nicht vor.“

Zuvor hatte das Nachrichtenportal „T-Online“ berichtet. Wie viele Kundinnen und Kunden betroffen sind, teilte das Unternehmen nicht mit. Betroffen ist auch die Deichmann-Tochtergesellschaft Snipes. „Betroffene Kundinnen und Kunden werden direkt informiert“, erklärte eine Sprecherin.