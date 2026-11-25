Neue Gebühren auf E-Commerce-Importe haben das Wachstum des chinesischen Billig-Modehändlers Shein in seinem größten Markt, Europa, ausgebremst. Der Umsatz dort fiel im dritten Quartal um 27,6 Prozent auf 2,98 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen heute mitteilte. Die konzernweiten Erlöse sanken in den drei Monaten bis Ende September im Vorjahresvergleich um fast sechs Prozent auf 10,27 Milliarden Dollar. Dies verdeutlicht die Auswirkungen der Abgabe von drei Euro, die die Europäische Union seit dem 1. Juli auf online bestellte Pakete aus Ländern außerhalb der EU erhebt.

Shein einigte sich zudem am 24. November mit der US-Handelsbehörde FTC auf eine Zahlung von 100 Millionen Dollar. Hintergrund dafür sind Vorwürfe, das Unternehmen habe Verbraucher:innen hinsichtlich Lieferzeiten, Produktbewertungen und der Herkunft der Baumwolle in einigen seiner Waren irregeführt, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Ein Gericht muss der Einigung zustimmen, damit sie wirksam wird. Die Zahlung wird innerhalb von 30 Tagen nach Inkrafttreten fällig. Die Vereinbarung schränke den normalen Betrieb des Kerngeschäfts der Gruppe nicht ein, erklärte Shein.