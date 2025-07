Österreichs Außenhandel: Erster Bilanzüberschuss seit 2007

Nach Warengruppen betrachtet gab es vor allem bei bearbeiteten Waren (plus 9,99 Mrd. Euro) und chemischen Erzeugnissen (plus 8,51 Mrd. Euro) deutliche Bilanzüberschüsse. Mehr ein- als ausgeführt wurde dagegen in den Gruppen sonstige Fertigwaren (minus 9,01 Mrd. Euro) und Brennstoffe und Energie (minus 8,40 Mrd. Euro).

Wichtigste Warengruppe im Außenhandel waren Maschinen und Fahrzeuge mit einem Einfuhranteil von 34,7 Prozent und einem Ausfuhranteil von 37,1 Prozent. Die Gruppe verzeichnete 2024 deutliche Rückgänge sowohl bei Importen (minus 6,2 Prozent) als auch bei den Exporten (minus 5,8 Prozent). Bedeutende Produktgruppen waren außerdem sonstige Fertigwaren, bearbeitete Waren und chemische Erzeugnisse, die ebenfalls jeweils Rückgänge bei den Ein- und Ausfuhren schrieben. Alle vier Produktgruppen gemeinsam machten 84,2 Prozent der österreichischen Ausfuhren aus.