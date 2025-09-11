Textildiskonter KiK will in Österreich Filialen schließen

Der deutsche Textildiskonter KiK will seine Wettbewerbsfähigkeit steigern und dafür auch unrentable Filialen schließen. Wie viele, wo und wann ist aber noch offen. Laut Medienberichten soll in Deutschland jede sechste Filiale schließen, auch in Österreich wird es zu Filialauflassungen kommen. Laut der Tageszeitung Kurier betrug der Jahresverlust des Unternehmens in Österreich im Jahr 2023 unterm Strich 4,7 Millionen Euro. Da der Verlust im Jahr davor sogar doppelt so hoch gewesen sei, werde der Bilanzverlust 2023 mit insgesamt 12,79 Millionen Euro beziffert.

KiK hat in 14 Ländern Europas rund 4.200 Filialen, 2.400 davon allein in Deutschland. Von den insgesamt rund 32.000 Beschäftigten arbeiten etwa 19.000 in Deutschland, davon über 1.000 in der Zentrale. In Österreich hat KiK laut Angaben auf der Unternehmenshomepage mehr als 220 Filialen, Anfang 2024 waren 1.594 Angestellte bei dem Unternehmen beschäftigt.

Kommt es zu Schließungen, will KiK den betroffenen Mitarbeitern eine Weiterbeschäftigung ermöglichen. Dies geht aus einer Stellungnahme hervor, die das zum Tengelmann-Konzern gehörende Unternehmen in Bönen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur veröffentlichte.