Humanic-Mutter Leder & Schuh wird verkauft

Die Transaktion soll in der ersten Hälfte des Jahres 2026 über die Bühne gehen. Danach soll Humanic Teil der Mass-Gruppe sein, jedoch weiter als eigenständiges Unternehmen mit Hauptsitz in Graz agieren. Aktuell betreibt der Schuhhändler 210 Humanic- und Shoe4You-Filialen in neun Ländern und beschäftigt über 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. „Mit Mass gewinnen wir einen starken und erfahrenen Partner, der unsere Vision teilt, während Advance Capital Partners uns die finanzielle Stabilität bietet, die für unsere weitere Entwicklung entscheidend ist,“ sagte Armin Weger, CEO von Leder & Schuh, in einer Aussendung vom Montag. Die Slowenen wollen die Marken Humanic, Shoe4You und Mass weiterentwickeln und in den kommenden fünf Jahren rund 60 neue Filialen eröffnen. „Unser Ziel ist klar: Wir wollen der führende Omnichannel-Einzelhändler für Schuhe und Modeaccessoires in Mittel- und Osteuropa werden“, sagte Sašo Apostolovski, CEO und Gründer von Mass.

Leder & Schuh gibt es bereits seit über 150 Jahren, das Unternehmen wurde 1872 von D.H. Pollak in Graz gegründet. Aktueller Eigentümer ist die Familie Mayer-Rieckh. 2024 erwirtschaftete die Firma einen Umsatz von 371 Mio. Euro. Der Rohertrag lag bei 153,2 Mio. Euro. Im österreichischen Schuhhandel gab es in den vergangenen Jahren zahlreiche Konsolidierungen. Unter anderem verschwanden die Marken Vögele Shoes (2017), Stiefelkönig (2018), CCC (2021), Delka, Reno und Salamander (2023).