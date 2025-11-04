Legende: Franz Josef Hartlauer

Franz Josef Hartlauer gründete nicht nur eine Optik-, Elektro und Fotokette, er war sie. Er lehrte Kunden, wie man zum Löwen tigern konnte, und verabschiedete sich nach jeder Werbedurchsage so unerbittlich mit „Ihr Franz Josef Hartlauer“, dass sein Sohn und Nachfolger Robert Jahre brauchte, bis er von Fremden mit seinem eigenem Vornamen angeredet wurde.

Doch der Senior, ausgebildeter Konditor und dem langjährigen trend-Herausgeber Helmut Gansterer freundschaftlich verbundener Pressefotograf, konnte mehr als nur Brillen und Brüllen: Er stellte die ersten Windräder Österreichs mit auf, führte digitale Inventuren im Handel ein, erkannte Hörgeräte als zweites Standbein im Gesundheitsmarkt.

Der Technikpionier wurde nur 56 Jahre alt, hinterließ aber im Jahr 2000 ein Markenfundament, dass auch Jahre später nach guter Pflege durch die Erben noch der Amazon-Revolution trotzte – anders als die Kollegen von Cosmos, Niedermeyer oder Köck. Nur die als Marketinggag eingeführte weihnachtliche „Schneewette“ musste zur Trauer von zwei Millionen Stammkunden klimawandelbedingt jüngst aufgegeben werden.