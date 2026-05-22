Warum immer mehr Modegeschäfte in Österreich leer stehen

Wenn Österreicher:innen Kleidung kaufen, dann zunehmend im Internet. Mittlerweile wird rund jeder zweite Modekauf online abgewickelt. Davon profitieren vor allem die chinesischen Plattformen wie Shein oder Temu, die mit niedrigen Preisen insbesondere jüngere Zielgruppen ansprechen. Laut Studie kaufen bereits 26 Prozent der Konsument:innen Mode bei einem dieser Anbieter.

Rossmanith fordert deshalb strengere Wettbewerbsregeln für internationale Billigplattformen: „Es braucht eine konsequente Durchsetzung von Umwelt-, Sicherheits- und Ethikstandards. Unfaire Zoll- und Steuervorteile für diese Anbieter müssen abgeschafft werden.“

Für den stationären Handel bedeutet das zusätzlichen Wettbewerbsdruck. Während Onlineplattformen mit günstigen Preisen und hoher Reichweite punkten, kämpfen heimische Händler mit steigenden Fixkosten.