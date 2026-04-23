Geplante Paketabgabe könnte zu höheren Preisen führen

Mit 1. Juli senkt die Regierung die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel wie Brot, Milch, Gemüse und Obst. Gegenfinanziert werden soll das mit einer Zusatzgebühr im Versandhandel. Das Finanzministerium erwägt eine Paketabgabe von zwei Euro pro Paket für große Onlinehändler mit einem Umsatz von mehr als 100 Mio. Euro im Jahr. Sollte die Abgabe wie angekündigt kommen, will der Onlinehändler Otto rechtlich dagegen vorgehen. Auch XXXLutz sieht rechtliche Probleme bei der Abgabe.

Otto würde die Paketabgabe in Österreich bis zu 8 Mio. Euro im Jahr kosten. Kosten, die man an die Kunden weitergeben müsste. „So eine Abgabe kann rechtlich gar nicht halten. Ein Staat muss für klare Rahmenbedingungen und Rechtsbedingungen sorgen“, sagte Otto-Austria-Geschäftsführer Harald Gutschi zur APA. Otto würde „natürlich rechtlich dagegen vorgehen“, kündigte Gutschi an.

Auch bei XXXLutz hält man die Paketabgabe für keine zielführende Maßnahme. „Es darf nicht um Geldbeschaffung gehen, sondern alle Maßnahmen müssen darauf abzielen, den österreichischen Handel zu schützen“, so XXXLutz-Marketingchef Thomas Saliger auf Anfrage. Zudem müsse innerhalb der österreichischen Händler das Gleichberechtigungsgebot herrschen, das dürfe nicht von der Umsatzhöhe abhängig sein.