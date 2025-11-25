Handel: Gehälter steigen um 2,55 Prozent

Nach 2024 und 2025 ist das der dritte KV-Abschluss unter der Inflationsrate für Handelsangestellte. Auf Journalistennachfrage verteidigte der GPA-Bundesgeschäftsführer den KV-Abschluss unter der Teuerung. Man „habe auch die wirtschaftliche Lage im Handel bewerten müssen“ und „ein Gesamtpaket“ ausverhandelt. „Mit dieser nachhaltigen Gehaltserhöhung kann man sich auch schon sehen lassen“, betonte Ferrari. Außerdem würden betragsmäßige Überzahlungen aufrecht bleiben.

Bei den Arbeitsbedingungen hat die Gewerkschaft nach eigenen Angaben „wichtige Verbesserungen“ erreicht. Angesichts der hohen Zahl von Teilzeitbeschäftigten im Handel sei „die Möglichkeit einer Erhöhung der Arbeitszeit bei regelmäßiger Mehrarbeit ein entscheidender Schritt zu mehr Arbeitszeitqualität in der Branche“, sagte der gewerkschaftliche Chefverhandler Ferrari. Außerdem werde im Kollektivvertrag fixiert, dass die Verteilung der wöchentlichen Normalarbeitszeit mittels einer Betriebsvereinbarung auf fünf Tage reduziert werden kann.

Außerdem einigten sich die Sozialpartner auf eine Flexibilisierung der Arbeitszeit an Samstagen. „Von der bisherigen Regelung, dass auf einen gearbeiteten Samstag ein arbeitsfreier Samstag folgt, kann auf Antrag der Arbeitnehmerin mit Zustimmung des Betriebsrats, sofern vorhanden, abgegangen werden“, hieß es von der Gewerkschaft.